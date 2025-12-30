Вижте ремонтирания път от "Сарафово" за Бургас
© Фейсбук
Движението по обновената отсечка бе пуснато около
13:00 ч. днес.
В рамките на реновирането беше извършено фрезоване и полагане на нова асфалтова настилка, както и на нова пътна маркировка.
По-рано през годината бе ремонтиран и друг участък от пътя Бургас - кв. "Сарафово", а именно отсечката от "Гробищен парк" до пътен възел "Тромпета".
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога пускат движението по път I-9 в платното от "Сарафово" къ...
17:33 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.