Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както Burgas24.bg съобщи, самостоятелна катастрофа възникна малко след 09:30 ч. тази сутрин по пътя от кв. "Сарафово“ в посока Бургас.

От ОДМВР – Бургас уточниха, че автомобил "Пежо“ със старозагорска регистрация е бил управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

От зрелищния инцидент няма пострадали.