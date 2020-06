Вижте точната програма на бургаския Джулай

© Тази вечер на сцена до Моста в Бургас точно в 20 часа ще стартира музикалната програма за посрещане на Джулай морнинг. Гостите от други български градове са добре дошли. Община Бургас благодари за партньорството на "Екотой", които предоставят безплатно 11 мобилни тоалетни и мобилни мивки. На мястото ще има и диспенсъри с дезинфектант.



Община Бургас ще обезпечи събитието още с допълнително кошове за смет, 4 спасители, 1 медицинско лице, 4 охранители за спазване на реда сред хората, 25 кубика дърва за плажни огньове, около които да се събират отделните компании.



Целият терен, където ще се проведе събитието, ще бъде почистен още на 1 юли рано сутринта.



Въпреки цялото подсигуряване, не забравяйте, че всеки сам носи отговорност за собственото си здраве. Забавлявайте се безопасно!



Ето кои 11 жестоки банди, всичките бургаски, ще свирят тази година на Джулай Морнинг и в колко часа:



LINE UP JULY MORNING 2020



20:00 - 20:30 - ГОРЕЩ ПЯСЪК



20:40 - 21:10 - ONCE



21:20- 21:50 - GANG



22:00 - 22:30 - FOUR



22:40 - 23:10 - STOKHOLM



23:20 -23:50 - SILUET



00:00 - 00:30 - YASEN & FRIENDS



00:40 - 01:10 - LEК CITY CASE



01:20 - 01:50 - SOUNDFULL



02:00 - 02:30 - STIFF BONES



02:40 - 03:10 - SALTFIELD



03:10 - 06:00 - рок музика на запис.