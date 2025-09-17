ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
Както съобщихме охранителят на паркинг в Приморски парк - Иван, нападна с брадва 33-годишен мъж от София. Нападнатият – Бобко, който е бивш състезател по ръгби, отдавна обикаля градовете и заплашва хора, които познава от социалната мрежа, че ще ги бие. В момента той е безработен и не спира да проси от хората, за да спонсорират простотиите му. По неговите думи създава съдържание и хората го гледат, но действията му не са адекватни и много пъти граничат с лудост. В началото на лятото предизвика млад борец, който го наби пред къщата си в Драгалевци.
Ето какво съобщиха от ОДМВР – Бургас по случая:
На 16.09.т.г. около 17.30 ч. в Пето Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в района на паркинга пред хотел "Парк“ в Морската градина, при който след спречкване по повод нежелано снимане с мобилен телефон, 52-годишен охранител на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишен софиянец. Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Екзотични червенокоремни тамарини са най-новите обитатели на бург...
13:15 / 17.09.2025
Проблем с яз. "Ясна поляна" може да спре водата в няколко населен...
10:24 / 17.09.2025
Хванаха 21-годишен с пликчета друсан чай в Бургас
09:55 / 17.09.2025
Охранител наръга софиянец в Морската градина на Бургас
09:26 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета