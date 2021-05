Вижте всички събития в предстоящия Спортен уикенд в Бургас

© В последните дни на месец май Бургас отново ще се превърне в град, изпълнен с много и различни спортни емоции! За пореден път ще покажем, че спортът и движението са здраве, а съчетанието им с време, прекарано край морето, прави комбинацията неустоима!







Спортни събития:







28 май - 4 юни /петък-петък/



Тенис център "Авеню“



Европейски турнир Tennis Europe 14-Burgas tennis cup







28 – 30 май /петък - неделя/



Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК"



Общински турнир по плуване "За голямата награда на Бургас“ – Купата на кмета



28.05.- 16:45ч. - Откриване



29.05. - 30.05. - начало 09:00 ч.







28 – 30 май /петък - неделя/



Плувен басейн "Флора"



Финален турнир за U 19 год. от календара на Българска Федерация Водна Топка



28.05. - 17.30 ч.



29.05. - 09:00 ч./ 17.00 ч.



30.05. - 09:00 ч. / 14:00 ч.







28 – 30 май /петък - неделя/



Кайт зона "Черноморец Бургас" - Северен плаж - Кайт регата "Burgas kite Week" 2021







29 май /събота/



09:00 часа



Спортна зала "Бойчо Брънзов"



Зона Загоре Родопи -Турнир по баскетбол мини момчета до 10 г.







10:00 - 16:00 часа



Мултиспорт фестивал "Ти можеш"



10:00 ч. Платформа зад хотел "Приморец"



Клас по йога



11:30 ч.



Плажнобой 6-Бургас и демонстрация на СК "Джудо"



Програма: https://bit.ly/3uX3tTl











30 май /неделя/



09:00 часа



Спортна зала "Бойчо Брънзов"



Детски фестивал Фиба – Европа за момчета до 10 год.- баскетбол







9:30 - 18:30 часа



КЦ "Морско казино"



Презентация на Яхт клуб "Порт Бургас" с изложени 3 яхти различни класове







10:00 - 10:20 часа



Експозиционен център "Флора"



Демонстрация на клуб по спортна



акробатика "Акро Джъмп"







10:30 - 11:30 часа



Експозиционен център "Флора"



Открита тренировка на Тенис клуб



"Авеню"







11:00 - 16:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Любителско състезание по плажно бягане "Плажна лига - Бургас"



Програма: https://bit.ly/3u5EFHj







11:45 - 12:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Представяне на най-малките



възпитаници на клуб по спортна акробатика "Акро Джъмп" -



от 3 до 6 години







12:15 - 13:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Клуб "Джавелин" организира състезание по петанк между две двойки хора с увреждания







13:15 - 14:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Демонстрации на Карате клуб "Цанев" - клон Бургас







14:15 - 15:15 часа



Байк парк Бургас - Морска градина



Демонстрации и представяне на



състезателите от клуб по планинско



колоездене "Шор Инвейдърс"







15:30 - 17:00 часа



Експозиционен център "Флора"



Демонстрация на различни игри-



щафетно бягане с топка през



препятствия, целене на мишени



и други с участието на млади



състезатели от Ръгби клуб "Моряците"







16:00 часа



Парк Арена ОЗК



Среща по американски футбол:



Black Sea Pirates (Burgas) срещу Sofia Knights







18:00 - 18:20 часа



КЦ "Морско казино"



Представяне на школата на Зумба Fit Burgas







18:25 - 18:45 часа



КЦ "Морско казино"



Изпълнения на таланти от клуб по



спортни танци "Бургас 75"







18:50 - 19:15 часа



КЦ "Морско казино"



Представяне на брейк школа "Бляк стайл Скуад"











Културна програма



28 – 30 май /петък - неделя/



Експозиционен център "Флора"



Изложение - договаряне за професионалисти



"За Туризма от А до Я"











28 май /петък/



Алея пред КЦ "Морско Казино"



Изложба "Размисли за морето"



авторска изложба на Христо Анестев







10:00 - 18:00 часа



КЦ "Морско казино", Зала "Ал.Г.Коджакафалията“, ет. 0



Изложба "Лора Янева – живот в изкуството"



Вход: свободен







10:00 - 18:00 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 2, ет. 1



Изложба "Синьо"



Автор: Катя Ивановска - Беер



Вход: свободен







14:00 часа



Център за съвременно изкуство и библиотека



Представяне на акселераторската програма XLRadar21







17:30 часа



КЦ "Морско казино", Зала "Петя Дубарова“, ет. 0



Концерт "Децата пеят" на Вокална група "Слънчеви капки"



с художествен ръководител Мария Митева при НЧ "Фар - 1946"



Вход: свободен







18:30 - 22:30 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 1, ет. 0



“Wine Gogh" Ателие за рисуване и вино



За записване: 0889444819 и 0888282773







18:30 часа



Клуб "Модерен театър"



"Кинчем"- кино прожекция



Част от "Дни на унгарското кино"



За информация и билети: 0894898098







19:00 часа



Държавна опера-Бургас



"Целуни ме, Кейт!"- мюзикъл



Вход: с билети







19:00 часа



Културен дом НХК



"Търновската царица" - театрална постановка



Вход: с билети







19:30 часа



Летен театър



Intelligent Music Project



Вход: с билети



За информация: тел.: 0884025918







22:00 часа



Piano Bar SINATRA



Миро Live



Вход: с билети



За информация и резервации: 0886101078







23:00 часа



FABRIC club



ALL BLACK with VessoU, Daniel Xaha, DJ Pokera and Divalia D. Twerk Dance







23:30 часа



Пиано бар "Нептун“, Приморски парк



Night Party



Телефон за контакт: 087 810 1788











29 май /събота/



Алея пред КЦ "Морско Казино"



Изложба "Размисли за морето"



авторска изложба на Христо Анестев







10:00 - 17:00 часа



КЦ "Морско казино", Зала "Ал.Г.Коджакафалията“, ет. 0



Изложба "Лора Янева – живот в изкуството"



Вход: свободен







10:30 часа



Ден на арменската култура



Поднасяне на венци и цветя на "Паметник на признателността"



Приморски парк







11:00 часа



Открита сцена "Охлюва“, от 11:00 часа



Ден на арменската култура



Концерт "Армения в Бургас"



Вход: свободен







11:00 часа



Държавен куклен театър



"Макс и Мориц" - куклен спектакъл



Вход: с билети







11:00 часа



Клуб "Модерен театър"



"Лапичка"- кино прожекция



Част от "Дни на унгарското кино"



За информация и билети: 0894898098







10:00 - 17:00 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 2, ет. 1



Изложба "Синьо"



Автор: Катя Ивановска - Беер



Вход: свободен







10:30 - 14:30 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 2, ет. 1



Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев



За записване: 0887882890







14:00 - 16:00 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 1, ет. 0



Арт ателие "ЦвЕтНо" с ръководител Таня Стоянова



За записване: 0889444819







19:30 часа



Клуб "Модерен театър"



Приказки за Джаза- рагтайм и суинг



За информация и билети: 0894898098







21:00 часа



12 Blues Bar



STIFF BONES live



Вход: с билети. За повече информация и резервации: 0878 422 562







21:30 часа



Hashtag Studio, ул. "Абоба" 1



"Упс! Аз ли го казах?" - Muppets Stand-up Comedy Show с Юлия Коларова



За информация и билети: 0894658049







22:00 часа



Bar Target



G.R.A.S.







23:00 часа



FABRIC club



Open format party







23:30 часа



Пиано бар "Нептун“, Приморски парк



Night Party



Телефон за контакт: 087 810 1788











30 май /неделя/



Алея пред КЦ "Морско Казино"



Изложба "Размисли за морето"



авторска изложба на Христо Анестев







10:00 - 14:00 часа



КЦ "Морско казино", Зала "Ал.Г.Коджакафалията“, ет. 0



Изложба "Лора Янева – живот в изкуството"



Вход: свободен







12:00 часа



КЦ "Морско казино", Зала "Петя Дубарова“, ет. 0



Концерт на Детски цигулков ансамбъл "Звездички"



с худ. ръководител Едуард Василев към НЧ "Фар - 1946"



Вход: свободен







10:00 - 14:00 часа



Галерия "Георги Баев“, Зала 2, ет. 1



Изложба "Синьо"



Автор: Катя Ивановска - Беер



Вход: свободен







18:00 часа



Културен дом НХК



"Ритуали на Душата" - танцов спектакъл







19:00 часа



Клуб "Модерен театър"



"Ние, Котараците"- комедиен спектакъл



За информация и билети: 0894898098







19:00 часа



Alive Bar



"РОК за Приятелството"



Avalon Band Project



Вход: с билети