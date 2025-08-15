ЗАРЕЖДАНЕ...
|Включете се в инициативата на "Обединени за правата на животните"
"Ще ги разходим, ще говорим, какво е да си доброволец, осиновяване, отговорност, грижа, и защо всяка помощ е важна и от значение, за това как всеки един от нас може да промени съдба! Всички знаем, че приюта е временен дом. Доброволчеството е от голямо значение за социализацията на кучетата, да намерят ИСТИНСКИ ДОМ и семейство.
Всяка среща, всяка разходка и ласка, за тях е така очакваната топлина, да се почувстват обичани.
Ела да помогнем, ела да получим усмивка, ела да подариш и получиш обич!
Да сме съпричастни с тяхната съдба, не само в тези дни!
Очакваме ви - ние, те... Заедно да направим цветен, красив празник за самотните, невинни сърчица“, призовават от "Обединени за правата на животните“.
