Включете се в инициативата на "Обединени за правата на животните"

© По случай Световния ден за защита на бездомните животни на 16 - 17 Август (събота и неделя) от 10:00 до 12:00 часа от организация "Обединени за правата на животните“ ще бъдат при кучетата от Общински Приют за Безстопанствени Кучета – Бургас.



"Ще ги разходим, ще говорим, какво е да си доброволец, осиновяване, отговорност, грижа, и защо всяка помощ е важна и от значение, за това как всеки един от нас може да промени съдба! Всички знаем, че приюта е временен дом. Доброволчеството е от голямо значение за социализацията на кучетата, да намерят ИСТИНСКИ ДОМ и семейство.



Всяка среща, всяка разходка и ласка, за тях е така очакваната топлина, да се почувстват обичани.



Ела да помогнем, ела да получим усмивка, ела да подариш и получиш обич!



Да сме съпричастни с тяхната съдба, не само в тези дни!



Очакваме ви - ние, те... Заедно да направим цветен, красив празник за самотните, невинни сърчица“, призовават от "Обединени за правата на животните“.