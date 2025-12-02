Включете се в кампанията "Да украсим Бургас"
През близо две десетилетия бургазлии доказаха, че когато общността действа с настроение и въображение, улиците и кварталите могат да заблестят по-силно от всякога. Стотици входове, дворове, фасади и пространства оживяваха година след година, превръщайки Бургас в истински символ на празничния дух.
До 15 декември всеки желаещ може да се включи в приятелското, но състезателно празнично предизвикателство. Участието е лесно и включва три стъпки:
1. Създайте атрактивна коледна украса;
2. Заснемете я – снимка или кратко видео;
3. Изпратете материалите на media@burgas.bg, като добавите име, адрес и телефон.
И докато участниците творят в своите домове, офиси и обекти, Бургас ще посрещне Никулден с традиционната феерия от светлини и музика. Стотици хиляди лампички озаряват вече булеварди, площади и обществени сгради, а 18-метровата елха на централния площад отново ще бъде сърцето на празничната атмосфера.
Кампанията не е просто конкурс – тя е общо преживяване, което пренася духа на празниците в болници, училища, институции, търговски обекти, квартални пространства и семейни домове. Всяка украсена витрина, всеки балкон и всеки светещ прозорец са знак на лична инициатива и подарък към останалите бургазлии.
И тази година най-впечатляващите участници ще получат специални награди – ваучери за посещение на остров Света Анастасия, Туристически комплекс "Ченгене скеле“ и историческия комплекс "Акве Калиде“.
С настъпването на празниците и новата година кампанията напомня за нещо важно, че красотата, която създаваме около себе си, вдъхва радост, оптимизъм и усещане за общност. А когато хиляди малки светлини се съберат в един град – Бургас блести най-силно.
