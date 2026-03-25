Takeaway Awards 2025 - отличията, които се определят чрез гласуване от потребителите на платформата. Със своята комбинация от уютна атмосфера, вдъхновена от традицията, и фокус върху прясната и качествена храна, ресторант ЯВ-КА се утвърждава като едно от най-разпознаваемите места в морския град. Как се изгражда успешен ресторант в динамична кулинарна среда като Бургас, какво търсят клиентите днес и каква е ролята на онлайн поръчките, разговаряме с екипа на ЯВ-КА.
Как започна историята на ресторант ЯВ-КА и как се разви през годините?
- Историята на ресторант Яв-Ка започна като сбъдване на една мечта. Да създадем място в Бургас, където храната е здравословна, атмосферата уютна, а клиентите доволни.Хората често смятат,че името на заведението е комбинация от първите две букви на нашите имена. Но истината е, че ние дори не подозирахме това преди да ни попитат. Нашата идея беше да е нещо кратко, запомнящо се и да означава място за срещи и така из тълковните речници се спряхме на Яв-Ка. През годините всеки от нас и нашият екип полага голямо старание клиентът винаги да остане доволен от качеството на храната и обслужването. Именно за това държим много на обратната връзка с клиента и това е ключа към успеха ни за да се надграждаме всяка година.
Бургас има силна кулинарна сцена. Какво според вас отличава ресторант ЯВ-КА сред останалите заведения в града?
- Ресторант ЯВ-КА се отличава сред останалите заведения в Бургас със своя автентичен интериор, който създава усещане за уют, традиция и близост до миналото. Той дава възможност на клиентите да се докоснат до предмети, непознати за голяма част от младото поколение днес. Освен с обстановката, ресторантът прави впечатление и с отношението си към храната. Всяко ястие се приготвя и поднася по един и същи стандарт, както като вкус, така и като визия и качество.
Какви са вкусовете на бургазлии? Има ли нещо специфично, което клиентите в този град търсят?
- Вкусовете на бургазлии са много различни и индивидуални, но в днешно време всеки търси прясно приготвената храна и най-вече здравословна. Така ние се стараем да им предоставим най-качествените продукти приготвени с много внимание и любов.
До каква степен туристическият сезон влияе върху работата на ресторантите в Бургас?
- Туристическият сезон влияе значително на работата на ресторантите в Бургас. Променя се и се увеличава клиентопотокът и заедно с това интензивността на работата.
- През лятото много хора от други градове,пътувайки към Черноморието специално се отбиват през Бургас,за да ни посетят,което ни прави горди и щастливи,
Как поддържате баланс между класически вкусове и нови кулинарни идеи?
- Във “food bar Яв-Ка" много държим да запазим класическият дух на храната, но обичаме и новостите. Баланс винаги ще има, именно защото има търсене и на двата вкуса. За нас е изключително важно да оправдаем очакванията на нашите клиенти.
Каква част от бизнеса ви днес са доставките по домовете и как се организира работата с куриерите?
- Поради забързаният начин на живот в днешно време, все повечето хора предпочитат доставките на топла храна до дома или офиса.
За това значителна част от нашия бизнес е свързана именно с доставки. Работим активно с куриери, като се стремим храната да бъде приготвена бързо и качествено и да бъде доставена на време до клиента.
Кои са най-поръчваните и най-обичаните ястия от менюто ви?
- Смело можем да твърдим, че от всяка група ястия имаме по-нещо,което има голямо търсене.
Менюто ни е богато и разнообразно и това дава възможност,всеки клиент да открие любимият си вкус.
Освен храната, какво е най-важното за вас, когато става дума за цялостното преживяване на клиентите?
- Освен храната се грижим клиентите ни да получават най- доброто обслужване, държим нашият екип,който отговаря за това,винаги да е приветлив, любезен и усмихнат. За нас е много важна обратната връзка с клиента, защото това ни мотивира да се надграждаме и да даваме не 100% , а 101% от себе си. За това продължаваме да радваме клиентите си с качествена храна и добро обслужване.
Как партньорството с Takeaway.com се отразява на видимостта на ресторант като вашия?
- Партньорството с Takeaway.com се отразява положително на видимостта на нашият ресторант. Благодарение на платформата,“food bar Яв-Ка “ е достъпен и лесно откриваем за хора, които искат да поръчат храна онлайн. Друго предимство на съвместната ни работа е, че по този начин може да спечелим нови клиенти или гости на града, които търсят своя ресторант за обяд или вечеря.
Вкусът на Бургас: ЯВ-КА с награда от Takeaway Awards 2025
