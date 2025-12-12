Внесоха в съда искане за задържане под стража на четирима за опит за контрабанда на марихуана
Престъплението е осъществено на 10.12.2025 година на МП "Малко Търново“, а опитът за контрабанда е останал недовършен поради отличните действия на митническите служители и на служители на ГД "Гранична полиция“.
Според събраните към настоящия момент доказателства престъпното деяние е извършено в съучастие между обвиняемите, като Г.Д. и Д.Г. са имали ролята на подбудители и помагачи, а И.Н. и П.Г. на извършители.
По време на разследването е установено, че марихуаната е била укрита в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация. Автомобилите са пътували от България към Турция. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева по цени на съдопроизводството.
След извършен оперативен анализ митническите инспектори са насочили три леки автомобила за извършване на щателна митническа проверка. И трите превозни средства са пътували към Турция.
При контролните действия, в които участие са взели и служители от ГД "Гранична полиция“, се установява, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса.
При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70,064 кг.
Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи начален час на заседанието по разглеждане на искането за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.
