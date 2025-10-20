ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание! Крадат велосипеди в Бургаско!
В резултат на допълнителните полицейски действия на служители от Второ районно управление – Бургас по отношение на задържания за кражбите на два велосипеда и аудио слушалки, 29-годишен криминално проявен бургазлия, е установено, че той е откраднал и велосипед с допълнително монтиран бензинов двигател марка на обща стойност около 350 лв. велосипедът е собственост на 69-годишен бургазлия. Той откраднат на 1 октомвр от междуетажна площадка в бл. 43 на к-с "Изгрев“. Извършителят направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед.
