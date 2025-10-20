За две кражби на 3 велосипеда съобщиха от ОДМВР – Бургас. В петък около 11:00 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 58-годишен помориец, че от двора на къщата му, разположена на ул. "Шипка“, е извършена кражба на велосипед. В резултат на бързите полицейски действия е задържан 35-годишен криминално проявен помориец, който направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед.В резултат на допълнителните полицейски действия на служители от Второ районно управление – Бургас по отношение на задържания за кражбите на два велосипеда и аудио слушалки, 29-годишен криминално проявен бургазлия, е установено, че той е откраднал и велосипед с допълнително монтиран бензинов двигател марка на обща стойност около 350 лв. велосипедът е собственост на 69-годишен бургазлия. Той откраднат на 1 октомвр от междуетажна площадка в бл. 43 на к-с "Изгрев“. Извършителят направил пълни самопризнания и върнал откраднатия велосипед.