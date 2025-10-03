ЗАРЕЖДАНЕ...
|Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
Предупреждава се за наводнения в региона след обилните валежи през нощта. Много улици в Бургас са наводнени. На много места има паднали дървета и електрически стълбове. Призовава се движението на автомобили да бъде ограничено и да се пътува само при нужда. Според подадената информация пътят Бургас-Созопол-Царево е затворен за движение.
Малко след това във видео кметът на Созопол Тихомир Янакиев обяви, че трасето между Бургас и Созопол вече е отворено, подчертавайки, че към момента няма електричество в части от Стария град. Към момента не е ясно какво се случва с отсечката между Созопол и Царево.
От АПИ съобщиха преди минути, че трасето в района между Крайморие и разклона за село Росен вече е отворено за движение.
В Царево вече бе обявено бедствено положение заради валежите.
