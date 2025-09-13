Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Водолази чистят днес морското дъно край Моста
Автор: Екип на Burgas24.bg 06:00Коментари (0)154
©
За пореден път водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Моста. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас".

Тя ще започне в 10.30 часа днес, когато водолазите ще влязат във водата от плажа пред Моста. Инициативата ще се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно". Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Днес и утре ще бъде затворена временно ул. "Конт Андрованти"
05:00 / 13.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дро...
17:25 / 12.09.2025
Траен ръст на учениците и мащабни инвестиции в образованието в Бу...
16:31 / 12.09.2025
Доц. д-р Георги Бърдаров пое ръководството на Филиал – Бургас на ...
16:05 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести в Непал
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: