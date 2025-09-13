Водолази чистят днес морското дъно край Моста

© За пореден път водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Моста. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас".



Тя ще започне в 10.30 часа днес, когато водолазите ще влязат във водата от плажа пред Моста. Инициативата ще се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно". Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.