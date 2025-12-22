Водолази организират коледно гмуркане в Бургас
©
Този път Коледното гмуркане ще има ретро привкус. Водолазите ще представят интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.
По традиция, след потапяне, водолазите търсят гърне пълно с жълтици и отварят шампанско под водата. Коледната елхичка е неразделна част от събитието.
Още по темата
/
Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
21.12
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
21.12
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Важно за шофьорите!
18.12
Още от категорията
/
Земетресение край Бургас
18.12
Пиргос Парк: Новият градски магнит на Бургас, който променя представата за търговски парк и градска среда
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирв...
20:15 / 21.12.2025
Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
16:29 / 19.12.2025
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Център...
14:51 / 19.12.2025
Мащабен проект събира три социални услуги под един покрив в Бурга...
14:19 / 19.12.2025
З0 семейства получиха ваучери и хранителни пакети преди празницит...
13:17 / 19.12.2025
Подготовката за Giro d'Italia тече с пълна сила
12:23 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.