|Водолази почистват морското дъно край Моста в Бургас
Тя ще започне в 10.30 часа в събота, когато водолазите ще влязат във водата от плажа пред Моста.
Инициативата ще се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно". Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.
