Водолази, русалки и различни морски обитатели преминаха през центъра на Бургас в пъстро шествие, посветено на Международния ден на Черно море.Шествието се организира от частно основно училище "Селестен Френе“, а тази година в него се включиха още три училища и четири детски градини от Бургас.Костюмите на децата са изработени от рециклирани материали, а основното им послание е да пазим чисто Черно море.Целта на инициативата е да насърчи децата и учениците от Бургас да проявят креативност, като изработят костюми от използвани материали, и да ги мотивира да развият активна позиция в опазването на Черно море и околната среда.