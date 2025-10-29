ЗАРЕЖДАНЕ...
Водолази, русалки и различни морски обитатели преминаха през центъра на Бургас
Шествието се организира от частно основно училище "Селестен Френе“, а тази година в него се включиха още три училища и четири детски градини от Бургас.
Костюмите на децата са изработени от рециклирани материали, а основното им послание е да пазим чисто Черно море.
Целта на инициативата е да насърчи децата и учениците от Бургас да проявят креативност, като изработят костюми от използвани материали, и да ги мотивира да развият активна позиция в опазването на Черно море и околната среда.
