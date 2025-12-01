Водолази с изненада за бургазлии за Никулден
©
Оборудването включва сух средноводолазен херметичен костюм, в който се влиза през горната му част. За да стане това е нужна помощта на трима души, които да асистират. Шлемът, който се поставя на главата е интегриран с жична комуникационна система и ръчен клапан за изпускане на налягането в костюма, който се контролира, чрез натиск от водолаза. За да може той да потъне, на гърдите и на гърба му се поставят оловни тежести. Всяка от тях тежи по 16 кг. Накрая гмуркачът обува обувки, тежащи около двадесет килограма. Те предпазват краката му и му осигуряват вертикално положение докато е на дъното. Този път всеки от участниците ще получи сетрификат, удостоверяващ, че се е включил в атрактивната демонстрация.
Водолазите ще представят и интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства, от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород, той отново се вдишва.
Събитието е насрочено за 11.00 часа на Никулден на платформата на Мостика в Бургас.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Самоубийство на моста в Бургас
17:20 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.