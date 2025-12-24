В навечерието на светлия християнски празник – Коледа, СНЦ “Приятели на Морето – Бургас" организира коледно гмуркане от платформата на Моста в Бургас. Началото му е насрочено за 11.30 часа днес. Очаква се освен бургазлии в събитието да се включат и гости от страната.Този път Коледното гмуркане ще има ретро привкус. Водолазите ще представят интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.По традиция, след потапяне, водолазите търсят гърне пълно с жълтици и отварят шампанско под водата. Коледната елхичка е неразделна част от събитието.