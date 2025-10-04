ЗАРЕЖДАНЕ...
|Военни на помощ след трагедията в Бургаско
Днес 20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище "Елените“. На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.
Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.
Българската армия ще продължи да осигурява допълнителни сили и средства за подпомагане на дейностите и ще остане на терен, оказвайки съдействие за справяне с щетите в най-засегнатите райони на областта – толкова дълго, колкото е необходимо, независимо от обстоятелствата.
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани...
09:43 / 04.10.2025
Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
13:50 / 03.10.2025
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
11:18 / 03.10.2025
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025
