Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Военни на помощ след трагедията в Бургаско
Автор: Елиза Дечева 13:52Коментари (0)145
©
Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас.

Днес 20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище "Елените“. На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.

Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.

Българската армия ще продължи да осигурява допълнителни сили и средства за подпомагане на дейностите и ще остане на терен, оказвайки съдействие за справяне с щетите в най-засегнатите райони на областта – толкова дълго, колкото е необходимо, независимо от обстоятелствата.



Още по темата: общо новини по темата: 29
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево 
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани...
09:43 / 04.10.2025
Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
13:50 / 03.10.2025
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
11:18 / 03.10.2025
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Български тенис
Бури и градушки 2025 г.
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: