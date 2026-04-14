Специализиран екип от Военноморска база - Бургас, част от Военноморските сили (ВМС) разузнава и транспортира дрон, изхвърлен на брега на южния плаж в Несебър, видя Burgas24.bg.
Летателният апарат е открит днес като военните са действали по искане на Областна администрация Бургас и с разрешение на компетентните органи.
Активирана е групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси към Военноморската база.
Специализираният екип е извършил оглед на апарата и е организирал неговото безопасно транспортиране до Военноморска база - Бургас.
При проверката е установено, че дронът не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност за населението.
