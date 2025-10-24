Вчера около 15:30 ч. на пътя Дебелт – Средец, поради движение с несъобразена с релефа на пътя скорост - прав пътен участък, самостоятелно катастрофира "Волво“, управлявано от 62-годишен мъж от Любимец. Колата е излязла извън пътното платно и се озовава в крайпътна нива.Шофьорът не е получил сериозни наранявания. ОТ ПТП по пътната инфраструктура са нанесени материални щети - засегнати са шест метални колчета от крайпътната мантинела и пет циментови улеи.