В събота над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове се очакват преди обяд. Ще духа умерен, а по южното крайбрежие временно и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11° и 13°.

Прогноза до средата на май

В Бургас в събота температурите ще бъдат между 4° и 14°, а в неделя – между 5° и 13°.

Море

Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на повишаване.

В страната

През нощта срещу събота валежите ще спират, най-късно в крайните югозападни райони, и облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее. Значителна ще се задържи главно над Централна Северна България. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°.

Повече слънчеви часове в събота ще има преди обяд. Около и след обяд облачността над цялата страната ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Планини

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.