Връчиха Вторите годишни награди в сферата на туризма
Събитието уважиха областният управител Добромир Гюлев, кметът на Община Бургас Димитър Николов, заместник-кметовете, общински съветници.
"Благодаря, че правите Бургас по-красив, по-търсен, по-апетитен и по-желан град. Тази година сме ви приготвили много предизвикателства, интересна културна и спортна програма. Преди бяхме малко скептични, но културните и спортни събития извън прекия туристически сезон започнаха да оказват своето влияние, вече се виждат техните ползи и ефект. Нашата идея е да увеличим събитията извън сезона, защото той така или иначе е изпъстрен с доста интересни събития“, коментира в приветствието си към номинираните кметът Димитър Николов.
Той допълни, че първото голямо събитие, което ще позволи сезонът в Бургас да започне по-рано е колоездачната обиколка Джиро д’Италия. "Бургас е ключов център на обиколката, има големи предизвикателства към нас. За първи път ние ще бъдем домакин на толкова търсено и гледано събитие от световен мащаб. Ще има доста гости, които вие ще посрещнете перфектно, убеден съм“, заяви Николов и допълни, че през годината са предвидени и много събития, които ще подкрепят кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа.
Тази година наградите бяха в шест категории.
В категория "Хотели и места за настаняване ( на база внесен туристически данък) голямата награда е за хотел "Авеню“. Благодарствени писма получиха Гранд хотел и СПА Приморец и хотел "Бълария“. Призовете връчиха областният управител Добромир Гюлев и кметът Димитър Николов.
В категория "Meet and eat“ (ключови локации за срещи, кафе и хранене) голямата награда отиде при Fabric Club Burgas. Заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева връчи и благодарствени писма на веригата К2 и К3, Marketo, "Бътлърс култура“ и "Попай“.
Заместник-кметът по финанси Станимир Апостолов отличи номинираните и победителя в категория "Заведения и ресторанти“. Голямата награда е за La Bottarga. Благодарствени писма получиха Steak House La Ferme и Dock 5 .
"Теди кам“ са големите победители в категория "Туроператор“. Благодарствени писма получиха Динита Турс и Evelin R. Наградите в тази категория връчи заместник-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров.
Весна Балтина, зам.-кмет по екология и дигитализация връчи наградите в категория "Дигитализация в туризма“. Тук голямата награда е за Quendoo. Благодарствени писма получиха Creato Solutions и Urbo Studio.
"Бургас през обектива“ е категорията, която отличи труда на хората, които показват привлекателните страни на града. В тази категория отличените са Poligraff, Тани Костадинов, Welcome to Burgas, Dani Dimov Photography и Мартина Чачевска. Наградите връчи Руска Бояджиева, изпълнителен директор на Фондация "Бургас 2032“.
