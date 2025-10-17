ЗАРЕЖДАНЕ...
Връчват Годишните награди "Лекар на Бургас"
©
Той е израз на признателност към хората в бели престилки, които с отдаденост и човечност се грижат за здравето и живота на всички нас. На него са поканени близо 500 бургаски лекари, медицински сестри и специалисти от болници, диагностично-консултативни и медицински центрове в Бургас.
Събитието ще започне още в 17:30 часа с молебен за лекарите в храм "Св. Иван Рилски“, последван от факелно шествие до Културен дом на НХК, където в 18.30 часа ще започне големият концерт-спектакъл, на който ще бъдат връчени наградите "Лекар на Бургас“.
Наградите се връчват в три категории – "За академични заслуги“, "За дългогодишен цялостен принос“ и "Нашето бъдеще – за млад лекар“. Те се присъждат в знак на признателност за труда, всеотдайността и професионализма на всички лекари на Бургас, посветили живота си на медицината и на призванието да се грижат за здравето на хората.
В концерта ще вземат участие едни от най-обичаните бургаски изпълнители – вокално трио "Deja Vu“, вокална формация "Морски песъчинки“, солистите на Държавна опера – Бургас Людмила Михайлова и Йордан Христозов, балетно студио "Престиж“, танцова школа "Estrella“, Джи Пи Бенд – Бургас, клуб по спортна акробатика "Нафтекс 2024“, както и Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа“.
В ролята на водещи на грандиозния спектакъл ще влязат д-р Доротея Дралчева и д-р Александър Бабачев.
Тази година инициативата ще обедини културните институции на града – театри, опери, ансамбли, школи и хорове, които посвещават своето изкуство на бургаските лекари.
Видео послания към лекарите ще отправят ръководители на водещи културни институции в града, сред които проф. Светозар Бенчев (НХА – филиал Бургас), Иля Пепеланов (ДТ "Адриана Будевска“), Добрин Вътев (Дружество на бургаските художници), Яна Кършийска (Регионална библиотека "П. К. Яворов“) и други.
Концертът ще съчетае музика, танц, слово и признателност – един символичен мост между науката и изкуството, между човешкото тяло и душа.
Организатори на събитието са Регионалната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Бургас, Община Бургас и партньори от местните културни институции.
Още от категорията
/
Престои премиера на документалния филм за историческото преплуване на Северния канал от Цанко Цанков в Бургас
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Старата поща протече
17:22 / 16.10.2025
Важна кампания стартира от Бургас
17:13 / 16.10.2025
Задават се температури до 30 градуса към края на месеца
17:11 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.