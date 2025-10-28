ЗАРЕЖДАНЕ...
Все по-близо е ремонтът на лекоатлетическата писта в Спортен комплекс "Славейков"
©
Сега Бургас ще кандидатства по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерство на младежта и спорта, чрез която да се стигне до реализация на идеята.
Условията на програмата са, че общината трябва да осигури самоучастие 20% от общата стойност на проекта. Тоест малко над 265 хил. лв. от общо 1.3 млн. лв.
Идеята е за подмяна на основата и настилката на вече съществуващата лекоатлетическа писта, доставка и монтаж на професионални уреди за лека атлетика и поставяне на модерно енергоспестяващо LED осветление.
Обектът е включен и в Програмата за реализация на ПИРО на Община Бургас за периода 2021-2027 г., за които следва да бъде осигурено финансиране чрез различни финансови източници.
Още от категорията
/
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Община Бургас и Индустриален и логистичен парк - Бургас АД отчитат напредъка по изпълнението на стратегически инфраструктурен проект
21.10
Община Бургас с първи стъпки за ремонт на лекоатлетическата писта в Спортен център "Славейков"
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.