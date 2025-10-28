Единодушно с 46 гласа "За" беше подкрепен проектът за ремонт на лекоатлетическата писта, намираща се в Спортен комплекс "Славейков" в града, предаде репортер наСега Бургас ще кандидатства по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерство на младежта и спорта, чрез която да се стигне до реализация на идеята.Условията на програмата са, че общината трябва да осигури самоучастие 20% от общата стойност на проекта. Тоест малко над 265 хил. лв. от общо 1.3 млн. лв.Идеята е за подмяна на основата и настилката на вече съществуващата лекоатлетическа писта, доставка и монтаж на професионални уреди за лека атлетика и поставяне на модерно енергоспестяващо LED осветление.Обектът е включен и в Програмата за реализация на ПИРО на Община Бургас за периода 2021-2027 г., за които следва да бъде осигурено финансиране чрез различни финансови източници.