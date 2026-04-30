По данни от изследване, през 2025 г., в област Бургас линията на бедност е 795.75 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 18.7% от населението на областта, съобщиха от НСИ за Burgas24.bg.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта нараства с 13.5%, докато относителният дял на бедното население намалява с 0.8 процентни пункта.

В област Бургас относителният дял на бедност при мъжете е 18.9%, а при жените - 18.6%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 0.3 процентни пункта при 1.6 процентни пункта за страната (мъже - 20.4% и жени - 22.0%). В сравнение с 2024 г. в област Бургас делът на бедните при мъжете намалява с 1.8 процентни пункта, докато при жените се увеличава - с 0.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2025 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 18.7% до 27.2%, или с 8.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.4%, или с 29.7 процентни пункта.

През 2025 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 1 304 лв., с равнище на бедност 21.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Силистра - 580 лв. с равнище на бедност 14.8%. През 2025 г. област Бургас се нарежда на 12-то място в страната по размер на линия на бедност - 796 лв. след област Враца (802 лв.) и преди област Пазарджик (778 лева). През 2024 г. областта е била на 10-то със 701 лева.