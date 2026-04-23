Община Бургас стартира нов информационен сайт info.gotoburgas.com, посветен на домакинството на първите три етапа от Giro d’Italia 2026, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
За първи път в историята си Giro d’Italia ще започне от България. Бургас ще бъде основният център на събитието с финала на 1-ви етап (Несебър – Бургас, 8 май 2026 г.) и старта на 2-ри етап (Бургас – Велико Търново, 9 май 2026 г.), Градът ще бъде и ключов логистичен и организационен хъб през цялата седмица около Grande Partenza.
Новият сайт е създаден, за да предостави пълна и актуална информация за събитието, маршрута, програмата на съпътстващите мероприятия и възможностите за участие на местния бизнес. В него лесно и удобно може да откриете места за забавления, заведения, атракциони и да планирате своя незабравим престой в морския град. Тук ще откриете и актуална информация за временната организация на движение, буферните паркинги и възможностите за паркиране и придвижване в града.
Чрез платформата всички ресторанти, хотели, къщи за гости, туроператори, транспортни фирми, магазини и други бизнеси, свързани с туризма и услугите, могат да се регистрират безплатно и да станат официални партньори на Giro d’Italia в Бургас.
Регистрацията дава възможност за:
-Представяне на бизнеса в специален раздел на сайта.
-Видимост пред десетки хиляди чуждестранни фенове, журналисти, екипи и туристи, които ще посетят региона.
-Участие в промоционални пакети и съвместни инициативи на Общината.
-Получаване на официални материали и информация за събитието.
"Giro d’Italia е уникален шанс за Бургас и региона да се представи пред милиони зрители по целия свят. Призоваваме всички наши хотелиери, ресторантьори и туристически бизнеси да се включат активно. Колкото по-подготвени и видими сме заедно, толкова по-силен ще бъде ефектът за града ни“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.
Как да се регистрирате?
Регистрацията е бърза, лесна и напълно безплатна. Достатъчно е да посетите https://info.gotoburgas.com/bg/submit и да попълните формата.
Сайтът ще бъде непрекъснато обновяван с новини, графици, карти, препоръки за настаняване и хранене, както и практическа информация за посетителите на събитието. Платформата ще продължи да съществува и след събитието като дългосрочен източник на информация и да бъде използвана от бизнеса и в бъдеще.
Платформата е и пряко свързана с Go to Burgas Assistant – нова, дигитална услуга в помощ на българските и чуждестранните туристи да организират лесно своя престой в морския град. Приложението е налично за безплатно сваляне в App Store за iOS.
"Община Бургас очаква активното включване на местния бизнес, за да превърнем домакинството на Giro d’Italia 2026 в незабравимо преживяване и трайна реклама на нашия град и Черноморския регион", съобщиха от администрацията на кмета Николов.
