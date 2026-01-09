Сподели close
Още един поморийски дилър бе заловен от полицията, разбра Burgas24.bg.

Вчера около 16:00 ч. на улица "Манастирска" в града служители от местното полицейско управление извършили проверка на 46-годишен помориец, като намерили и иззели бяло кристалообразно вещество, чийто точен състав е в процес на изясняване.

Последвало е претърсване в дома на мъжа, откъдето са намерени и иззети 70 цветни хапчета, реагирали на "екстази" и 5 грама марихуана.

По случая е образувано бързо производство.

ФОКУС припомня, че това е вторият удар на поморийската полиция срещу наркоразпространението за последната седмица. В началото на годината 36-годишен мъж също бе заловен с дрога от униформените, а в последствие стана ясно, че местният съд го е оставил зад решетките.