Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Заснето е и непълнолетно момиче
© NOVA
Възможно е да се касае за мрежа за търговия за продаване на кадри. Стотици са засегнатите лица, които обмислят да заведат колективен иск. Кадрите са разпространени в десетки сайтове - с платен достъп или регистрация. Това се случва от 2020 г., а последното качено видео е от миналия месец, съобщава NOVA.
Сред жертвите са магистрати, служители на НАП, общински съветник, журналисти, близки на високопоставени длъжностни лица, полицаи, непълнолетни на 16-17 г., бременна жена. Най-малкото засегнато момиче е на 15 години.
Тази дейност на практика се явява като паралелна и прикрита на законния бизнес, смята адвокатът на жертвите. Предполагам, че са гледани тези клипове десетки или стотици хиляди пъти и ако са заплащани по 30 евро, всеки може да си направи сметка какви суми са акумулирани.
Комисията за защита на лични данни е съставила акт на салона в центъра на Бургас. МВР и прокуратура продължават с проверките. Салонът все още работи.
Още от категорията
/
Заради влязла в сила присъда за купуване на гласове: Искат освобождаването на кмета на село Бата
30.01
Задържаха двама мъже от кварталите "Победа" и "Горно Езерово", откраднали 150 м. кабел за 3 бона
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен ад на АМ "Тракия": Тапи и закъсали автомобили!
21:01 / 01.02.2026
Вълни с височина до 4 метра се очакват по Черноморието
13:42 / 01.02.2026
Собственик на ресторант в Бургас: Всеки ще получи 20% отстъпка от...
10:25 / 01.02.2026
Земетресение в Бургас!
21:01 / 31.01.2026
До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сн...
07:15 / 31.01.2026
Шофьор с 2,81 промила алкохол е задържан в Средец
16:53 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.