Вторите Ротариански математически празници събират рекорден брой участници днес в Бургас
В първото издание миналата година взеха участие 403 ученици от I до XII клас, а през 2025 г. интересът е още по-голям – 747 деца от I до VIII клас ще премерят сили в математическото предизвикателство.
Официалното откриване ще се състои от 09:20 часа в ППМГ "Акад. Никола Обрешков", като приветствие към участниците ще отправи Пламен Цветков - Гуверньор на Ротари в България.
Инициативата се организира от Ротари клуб - Бургас, в партньорство с Община Бургас, ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл – България.
След провеждането в морския град, математическите празници ще продължат и в други български градове – Габрово, Свищов, Пловдив и Кърджали, като целта е да се създаде национална платформа за изява на млади таланти в областта на точните науки.
Председател на програмния комитет е Динко Раднев, а председател на организационния комитет - Гергана Георгиева.
Ротарианските математически празници се утвърждават като една вдъхновяваща образователна инициатива – място, където математиката среща ентусиазма, приятелството и бъдещите лидери на България.
