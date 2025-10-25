В Бургас днес ще се проведе второто издание на Ротарианските математически празници – събитие, което обединява любовта към математиката и съревнованието в дух на приятелство.В първото издание миналата година взеха участие 403 ученици от I до XII клас, а през 2025 г. интересът е още по-голям – 747 деца от I до VIII клас ще премерят сили в математическото предизвикателство.Официалното откриване ще се състои от 09:20 часа в ППМГ "Акад. Никола Обрешков", като приветствие към участниците ще отправи Пламен Цветков - Гуверньор на Ротари в България.Инициативата се организира от Ротари клуб - Бургас, в партньорство с Община Бургас, ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл – България.След провеждането в морския град, математическите празници ще продължат и в други български градове – Габрово, Свищов, Пловдив и Кърджали, като целта е да се създаде национална платформа за изява на млади таланти в областта на точните науки.Председател на програмния комитет е Динко Раднев, а председател на организационния комитет - Гергана Георгиева.Ротарианските математически празници се утвърждават като една вдъхновяваща образователна инициатива – място, където математиката среща ентусиазма, приятелството и бъдещите лидери на България.