Второто издание на Фестивала на африканската култура предстои в Бургас, вижте програмата!

© Второто издание на единствения по рода си Фестивал на африканската култура в България ще се проведе между 18 и 25 юни в Бургас. Фестивалът представя поредица от събития с участието на африкански и български артисти.



За пръв път в събитието ще се осъществи дръм съркъл с отворено участие за желаещите да се включат в събитието. дръм съркъл е колективно свирене на барабани. Обикновено участниците са подредени в кръг и не е необходимо те да имат предварителен опит. В дните на фестивала са предвидени 2 дръм съркъла на открито – на 22 юни, в рамките на плажното парти и на 25 юни, преди началото на афро концерта.



Гости на Дни на Африка са Yama Ndione и Fatou Diallo от Танцова трупа DAMBALLAH, Сенегал и Sammy Kouyate - потомствен музикант от рода Грийо и музикална звезда от Гвинея. Българските участници в проекта са : Мария Косса, преподавател по африкански танци от София, Асен Хайдутов – перкусионист и популярен бургаски музикант, Танцова компания Дюн.



КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В УЪРКШОПОВЕТЕ и ДРЪМ СЪРКЪЛ?



Участието в уъркшоповете по ПЕРКУСИИ /Джембе/ и АФРИКАНСКИ ТАНЦИ се осъществява с предварително записване на: studio_ dune@abv.bg или тел. 0898912545, Петя Стойкова или в нашата фейсбук група: Days of Africa in Burgas CLUB или на лично съобщение в събитиeто : Days of Africa in Burgas.



Посещението на уъркшоповете, заедно с двата дръм съркъла, се осъществява със заплащане на символична такса за участие – 25 лв. за целия период на провеждане. Всички събрани средства ще бъдат използвани за реализацията на проекта ДНИ НА АФРИКА В БУРГАС!



За участие в двата дръм съркъла в рамките на фестивала, трябва да запазите място предварително. Местата са ограничени, съобразно броя на музикалните инструменти, които се осигуряват от организаторите. Можете да се включите в събитието и личен перкусионен инструмент /джембе, тарамбука, конга/.



Организаторите си запазват правото на промяна на Предварителната програма.



Проектът ДНИ НА АФРИКА В БЪЛГАРИЯ се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас - Програма за съфинансиране на културни проекти и Програма “Мобилност" на Национален Фонд Култура.



ПРОГРАМА:



18 юни, 2019 /Вторник/ - Младежки Културен Център



17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.



18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



19 юни, 2019 /Сряда / - Терасата на Културен център “Морско Казино" /при лошо време – Младежки Културен Център/



17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.



18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



20 юни, 2019 /Четвъртък/ - Терасата на Културен център “Морско Казино" /при лошо време – Младежки Културен Център/



17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.



18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



21 юни, 2019 /Петък/ - Терасата на Културен център “Морско Казино" /при лошо време – Младежки Културен Център/



18.00- 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



22 юни, 2019 /Събота/ - Младежки Културен Център



10.00- 11.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



11.00 – 12.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



И ОЩЕ:



ОТ 20.00 Ч. - ДРЪМ СЪРКЪЛ и ПЛАЖНО АФРО ПАРТИ с АФРО БАЗАР - TR Beach Bar, в дясно от Моста



24 юни, 2019 /Понеделник/ - Терасата на Културен център “Морско Казино" /при лошо време – Младежки Културен Център/



17.00 – 18.00 АФРО танци ЗА ДЕЦА до 12 год.



18.00 – 19.00 ДЖЕМБЕ Уъркшоп със Sammy Kouyate /Гвинея/



19.00 – 20.30 АФРИКАНСКИ ТАНЦИ с Yama и Fatou, Танцова компания Damballah /Сенегал/



25 юни, 2019 /Вторник/ - Открита сцена ОХЛЮВА



18.00 – 19.00 ДРЪМ СЪРКЪЛ



19.30 – 21.00 АФРО КОНЦЕРТ с участието на Танцова Компания DAMBALLAH, /Сенегал/, Sammy Koyate/ Гвинея /, Танцова школа “Дюн" /България, Бургас/ , Асен Хайдутов /България, Бургас/, Мария Косса /България,София/ и гости на събитието.