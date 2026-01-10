Бургазлийка надви мъжете и спаси Светия кръст в Ахтопол на Богоявление. По установен обичай петима участници се хвърлиха в ледените води, за да се надпреварват за спасяването на Светия кръст.Тази година кръстът беше изваден от Даяна Янчева, която беше посрещната с аплодисменти от събралите се на брега хора.След ритуала тя получи благословията на отец Йордан, който отправи молитва за здраве, сила и благоденствие към всички участници и присъстващи.Тази новина предизвика наистина много оживени дискусии дали жени имат право да скачат за спасяването на кръста?"Могат ли в крайна сметка нашите майки, съпруги и дъщери да участват в ловенето на Св. Кръст на Богоявление? Да, но при определени условия. Те трябва да бъдат православни християнки и кръстени в Църква. Нужно е и да са навършили 18 години – да са пълнолетни. Ловенето на Св. Кръст е рискована дейност. Всичко може да се случи. Жените-християнки трябва да са облечени в цял плувен костюм. Напълно недопустими са бански костюми тип "прашки".И не на последно място, жените-смелчачки трябва да са физически и психически здрави, което може да бъде удостоверено със съответен легитимен документ. Няма нищо неканонично жени да ловят Св. Кръст на Богоявление. Неморално е да ги лишаваме от правото да се жертват за Христос. Участието на жени дори трябва да се насърчава", пише сайтът "Православие.бг".