Вълни с височина до 4 метра се очакват по Черноморието
© БНТ
Припомняме, че за днес беше обявен оранжев код в голяма част от страната. В Източна България ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачно и с валежи е времето по Черноморието.
Още от категорията
/
Собственик на ресторант в Бургас: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
10:25
Конкурсът за космическия лагер по модел на NASA - Space Camp Turkiye стартира за учебната година
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение в Бургас!
21:01 / 31.01.2026
До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сн...
07:15 / 31.01.2026
Шофьор с 2,81 промила алкохол е задържан в Средец
16:53 / 30.01.2026
Двучасова акция в Бургас за спасяване на заклещено коте
16:05 / 30.01.2026
Заради влязла в сила присъда за купуване на гласове: Искат освобо...
15:11 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.