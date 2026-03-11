Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" даде старт на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас". Инициативата е насочена към реконструкция и модернизация на стария вълнолом в града, който с течение на годините е станал силно компрометиран и е с нарушена конструкция.Рехабилитацията предвижда два вида дейности, поясни Тодор Вълев, експерт в Отдел "Инфраструктура, акватория и средства за навигационно осигуряване" в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Той е и ръководител на конкретния проект.От страна на водната част, т.е. от страна морето, е предвидено да се извършат драгажни дейности чрез смукателна помпа и товарене на шалан, извозване на издрагираната маса чрез самоходните шалани до определеното за депониране място. Следващият етап е оформяне на подложен пласт от скален блок 500-1500 кг, демонтаж на съществуващите тетраподи. На следващото място – полагане на скален блок 500-1500 кг до определена кота със съответния откос, полагане на скален блок 1500-4000 кг със съответния откос и възстановяване на тетраподната защита до определената в проекта кота.От страна на сушата проектът предвижда демонтаж на вълнобои, които са силно компрометирани, изграждане на допълнителна стена за укрепване на кея, монтаж на нови вълнобои и още:Монтаж на нова пешеходна алея от стоманобетонни кутиеобразни елементи. Следваща дейност, която е предвидена, е монтаж на стълбища, парапети и ограда и на последно място – монтаж на осветителни тела и хидравлични платформи за хора в неравностойно положение.Проектът "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" стартира октомври 2024 г. и трябва да бъде завършен през май 2028 г. Стойността на договора е малко над 56 млн. лева, като по-голямата част от тях са осигурени по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.От Европейския фонд за регионално развитие са предвидени 32 387 570 лева, национално финансиране от държавния бюджет – 5 715 453 лева, и съфинансиране от собствени средства на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" – 18 203 123 лева.Развитието на пристанищата е ключов елемент от транспортната политика на Европейския съюз. Според ръководителя на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" Тодор Вълев транспортната политика на Европейския съюз дава възможност за развитие на страни като България с много по-бързи темпове.Транспортната политика на Европейския съюз дава възможност на държави като България да обновяват своята инфраструктура и да я правят по-сигурна, по-модерна и по-устойчива. Чрез европейското финансиране се реализират проекти, които биха били по-трудни за изпълнение поради недостатъчен финансов ресурс. И фокусът – на безопасността, защитата на околната среда и подобряване на свързаността между различните видове транспорт. За Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" това означава подобрена модернизация на инфраструктурата, по-сигурно корабоплаване, повишаване на конкурентоспособността на българските пристанища за обществен транспорт и подобряване на условията за развитие.Цялостната полза от проекта ще бъде не само по отношение работата на самото пристанище "Бургас", подчерта Тодор Вълев. Той уточни, че вълноломът ще направи пристанището по-сигурно и по-ефективно, особено при лошо време, което означава и по-безопасна работа на самото пристанище.Проектът е не само технически. Вълноломът ще стане и място за хора, достъпна алея за разходки с гледка към морето и ново пространство за отдих. Така съоръжението ще запази своята защитна роля, но ще остане част от живота на града. Същевременно ще се попълни и архитектурният ансамбъл, който е създаден с построяването на зоната за обществен достъп, с изграждането на Конгресния център, рехабилитацията на "Магазия 1", с яхтените пристанища, които съществуват.В дългосрочен план проектът ще носи ползи както за месната икономика и морския сектор, така и за туризма. Подобни проекти превръщат Бургас в привлекателен център за бизнес и туризъм, обобщи ръководителят на проекта "Рехабилитация на вълнолом в пристанище "Бургас" Тодор Вълев.