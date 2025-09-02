Вълнуващата бургаска кайтседмица приключи с победи за бургаските клубове

© През изминалата седмица Бургас и Яхтклуб "Черноморец Бургас“ бяха домакини на едни от най-цветните и морски спортни събития – Кайт регата Black sea kite cup на Яхтклуб "Черноморец Бургас“ и Държавното първенство по кайт сърф за 2025 г.



В продължение на пет дни над 40 кайтисти от 7 български клуба се състезаваха в динамични условия – вятърът сменяше сила и посока, което постави на изпитание уменията и адаптивността на участниците. Атмосферата на бургаския кайт беше заредена с позитивни емоции, спортен дух и много интересни моменти – както в морето и във въздуха, така и на брега.



Най-много медали спечелиха клубът домакин – Яхтклуб "Черноморец Бургас“, но титлите се разпределиха между различните клубове, което направи състезанията още по-оспорвани и интересни.



Бургас отново показа, че е дом на морските спортове и място, където вятърът среща таланта!



Ето и победителите в кайтсърфа за 2025 година:







ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТ 2025, КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ



TWINTIP, мъже



1. Яни Грозев - ЯК "Черноморец Бургас“



2. Симеон Василев - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“



TWINTIP – ram kite, мъже



1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“



2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Божидар Милушев - ЯК "Черноморец Бургас“



TWINTIP, младежи



1. Щерион Даилов – ЯК "Поморие“



2. Вангел Бабев – ОВК "Несебър“



3. Федерико Ревотела - ЯК "Черноморец Бургас“



TWINTIP, жени



1. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“



2. Нели Тенева - ЯК "Порт Бургас“



3. Марсела Митева - ЯК "Порт Бургас“



STRAPLESS, мъже



1. Николай Николов – ЯК "София Сейл“



2. Живко Факирчев - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Христо Димов - ЯК "Черноморец Бургас“



FOIL FREERIDE, мъже



1. Филип Червенков – ЯК "Порт Бургас“



2. Красимир Иванов – ЯК "Черноморец Бургас“



3. Петър Бабев – КВС "Солена вода Несебър“



FOIL RACE, мъже



1. Александър Бачев – ЯК "Поморие“



2. Симеон Атанасов – СК "Корал – Приморско“



3. Аксел Бенун - ЯК "Порт Бургас“



WING, мъже



1. Михаил Колибаров – УСК "Бургас“



2. Иван Енев - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Валентин Гайдарджиев - ЯК "Черноморец Бургас“



HANG TIME, младежи



1. Вангел Бабев - ОВК "Несебър“



2. Щерион Даилов - ЯК "Поморие“



3. Хари Червенков - ЯК "Порт Бургас“



HANG TIME, kite



1. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“



2. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Петър Бабев - КВС "Солена вода Несебър“



HANG TIME, ram kite



1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“



2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“



3. Гроздан Гроздев - ЯК "Черноморец Бургас“