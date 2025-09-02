ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вълнуващата бургаска кайтседмица приключи с победи за бургаските клубове
В продължение на пет дни над 40 кайтисти от 7 български клуба се състезаваха в динамични условия – вятърът сменяше сила и посока, което постави на изпитание уменията и адаптивността на участниците. Атмосферата на бургаския кайт беше заредена с позитивни емоции, спортен дух и много интересни моменти – както в морето и във въздуха, така и на брега.
Най-много медали спечелиха клубът домакин – Яхтклуб "Черноморец Бургас“, но титлите се разпределиха между различните клубове, което направи състезанията още по-оспорвани и интересни.
Бургас отново показа, че е дом на морските спортове и място, където вятърът среща таланта!
Ето и победителите в кайтсърфа за 2025 година:
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТ 2025, КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ
TWINTIP, мъже
1. Яни Грозев - ЯК "Черноморец Бургас“
2. Симеон Василев - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“
TWINTIP – ram kite, мъже
1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“
2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Божидар Милушев - ЯК "Черноморец Бургас“
TWINTIP, младежи
1. Щерион Даилов – ЯК "Поморие“
2. Вангел Бабев – ОВК "Несебър“
3. Федерико Ревотела - ЯК "Черноморец Бургас“
TWINTIP, жени
1. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“
2. Нели Тенева - ЯК "Порт Бургас“
3. Марсела Митева - ЯК "Порт Бургас“
STRAPLESS, мъже
1. Николай Николов – ЯК "София Сейл“
2. Живко Факирчев - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Христо Димов - ЯК "Черноморец Бургас“
FOIL FREERIDE, мъже
1. Филип Червенков – ЯК "Порт Бургас“
2. Красимир Иванов – ЯК "Черноморец Бургас“
3. Петър Бабев – КВС "Солена вода Несебър“
FOIL RACE, мъже
1. Александър Бачев – ЯК "Поморие“
2. Симеон Атанасов – СК "Корал – Приморско“
3. Аксел Бенун - ЯК "Порт Бургас“
WING, мъже
1. Михаил Колибаров – УСК "Бургас“
2. Иван Енев - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Валентин Гайдарджиев - ЯК "Черноморец Бургас“
HANG TIME, младежи
1. Вангел Бабев - ОВК "Несебър“
2. Щерион Даилов - ЯК "Поморие“
3. Хари Червенков - ЯК "Порт Бургас“
HANG TIME, kite
1. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“
2. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Петър Бабев - КВС "Солена вода Несебър“
HANG TIME, ram kite
1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“
2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“
3. Гроздан Гроздев - ЯК "Черноморец Бургас“
