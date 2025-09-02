Новини
Вълнуващата бургаска кайтседмица приключи с победи за бургаските клубове
Автор: Иван Сотиров 17:24
©
През изминалата седмица Бургас и Яхтклуб "Черноморец Бургас“ бяха домакини на едни от най-цветните и морски спортни събития – Кайт регата Black sea kite cup на Яхтклуб "Черноморец Бургас“ и Държавното първенство по кайт сърф за 2025 г.

В продължение на пет дни над 40 кайтисти от 7 български клуба се състезаваха в динамични условия – вятърът сменяше сила и посока, което постави на изпитание уменията и адаптивността на участниците. Атмосферата на бургаския кайт беше заредена с позитивни емоции, спортен дух и много интересни моменти – както в морето и във въздуха, така и на брега.

Най-много медали спечелиха клубът домакин – Яхтклуб "Черноморец Бургас“, но титлите се разпределиха между различните клубове, което направи състезанията още по-оспорвани и интересни.

Бургас отново показа, че е дом на морските спортове и място, където вятърът среща таланта!

Ето и победителите в кайтсърфа за 2025 година:



ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТ 2025, КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ

TWINTIP, мъже

1. Яни Грозев - ЯК "Черноморец Бургас“

2. Симеон Василев - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“

TWINTIP – ram kite, мъже

1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“

2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Божидар Милушев - ЯК "Черноморец Бургас“

TWINTIP, младежи

1. Щерион Даилов – ЯК "Поморие“

2. Вангел Бабев – ОВК "Несебър“

3. Федерико Ревотела - ЯК "Черноморец Бургас“

TWINTIP, жени

1. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“

2. Нели Тенева - ЯК "Порт Бургас“

3. Марсела Митева - ЯК "Порт Бургас“

STRAPLESS, мъже

1. Николай Николов – ЯК "София Сейл“

2. Живко Факирчев - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Христо Димов - ЯК "Черноморец Бургас“

FOIL FREERIDE, мъже

1. Филип Червенков – ЯК "Порт Бургас“

2. Красимир Иванов – ЯК "Черноморец Бургас“

3. Петър Бабев – КВС "Солена вода Несебър“

FOIL RACE, мъже

1. Александър Бачев – ЯК "Поморие“

2. Симеон Атанасов – СК "Корал – Приморско“

3. Аксел Бенун - ЯК "Порт Бургас“

WING, мъже

1. Михаил Колибаров – УСК "Бургас“

2. Иван Енев - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Валентин Гайдарджиев - ЯК "Черноморец Бургас“

HANG TIME, младежи

1. Вангел Бабев - ОВК "Несебър“

2. Щерион Даилов - ЯК "Поморие“

3. Хари Червенков - ЯК "Порт Бургас“

HANG TIME, kite

1. Димитър Ников - ЯК "Черноморец Бургас“

2. Гергана Стоянова - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Петър Бабев - КВС "Солена вода Несебър“

HANG TIME, ram kite

1. Димитър Кънев - ЯК "Черноморец Бургас“

2. Никола Тодоров - ЯК "Черноморец Бургас“

3. Гроздан Гроздев - ЯК "Черноморец Бургас“








