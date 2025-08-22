Въоръжен атакува игрална зала в "Меден рудник"

© Burgas24.bg Истински ужас преживя служителка на игрална зала в "Меден рудник“. От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че в четвъртък малко след 05:00 ч. е подаден сигнал за опит за въоръжен грабеж в игрална зала, разположена на партера в бл. 260 в най-големия бургаски жилищен комплекс.



Докато крупието – 47-годишна жена от Сунгурларе, почиствала игралните автомати, към нея се приближил непознат младеж, който я заплашил с нож и поискал оборота. Жената напуснала игралната зала и започнала да вика за помощ. В този момент изплашеният нападател избягал.



Благодарение на бързата реакция на полицаите от 4 РУ – Бургас, обирджията – 19-годишен бургазлия, е задържан.



По случая в Четвърто районно управление – Бургас е образувано бързо производство.