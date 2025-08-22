ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Въоръжен атакува игрална зала в "Меден рудник"
Докато крупието – 47-годишна жена от Сунгурларе, почиствала игралните автомати, към нея се приближил непознат младеж, който я заплашил с нож и поискал оборота. Жената напуснала игралната зала и започнала да вика за помощ. В този момент изплашеният нападател избягал.
Благодарение на бързата реакция на полицаите от 4 РУ – Бургас, обирджията – 19-годишен бургазлия, е задържан.
По случая в Четвърто районно управление – Бургас е образувано бързо производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Част от тази бургаска улица ще бъде затворена за движение през по...
09:39 / 22.08.2025
Капитанът на лодката, при която загина 8-годишно дете, лично тест...
08:10 / 22.08.2025
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъса...
19:27 / 21.08.2025
Двама с дрога загазиха в Созопол
17:07 / 21.08.2025
Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край...
16:36 / 21.08.2025
Решетки за двама от тримата задържани след трагедията в Несебър
16:27 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета