Въпреки дъжда празникът на Бургас – Никулден тече с интересни събития. Веднага след освещаване на традиционната никулденска трапеза, Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и кметът Димитър Николов осветиха и дадоха старт на никулденския рибен курбан в градинката до Часовника, приготвен по стара рибарска рецепта.

Освен в градинката до Часовника, където опашката е голяма, още на няколко локации в града започна раздаването на традиционния никулденски рибен курбан – при Компаса, в парк "Велека“ в жк. "Изгрев“, в кв. "Крайморие“, КТК "Ченгене скеле“ и в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. "Меден рудник“.