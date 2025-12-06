Димитър Николов осветиха и дадоха старт на никулденския рибен курбан в градинката до Часовника, приготвен по стара рибарска рецепта.
Освен в градинката до Часовника, където опашката е голяма, още на няколко локации в града започна раздаването на традиционния никулденски рибен курбан – при Компаса, в парк "Велека“ в жк. "Изгрев“, в кв. "Крайморие“, КТК "Ченгене скеле“ и в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. "Меден рудник“.
Въпреки дъжда: Опашки се извиха пред пунктовете за раздаване на риба
