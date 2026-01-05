Върнаха на свобода сръндак, спасен след нападение от хищници край Аркутино
Животното е било забелязано в беда в петък от екип на полицията в Бургас, след като в опит да се спаси е скочило във водата. Незабавно е потърсено съдействие от директора на Зоопарк Бургас, който се е включил в спасителната акция късно вечерта. Сръндакът е бил хоспитализиран, а тежките му рани – обработени.
В продължение на два дни животното е било под непрекъснато наблюдение и специализирани грижи в бургаския зоопарк. Благодарение на бързата реакция и денонощната работа на специалистите, състоянието му се е подобрило значително и той бързо е възвърнал силите си.
След успешното лечение сръндакът вече е освободен в природен резерват в района на Аркутино, в присъствието на експерти, които са проследили адаптацията му обратно в дивата природа.
