Сръндак, открит в тежко състояние след нападение от хищници в района на местността Аркутино, вече е напълно възстановен и върнат в естествената си среда.Животното е било забелязано в беда в петък от екип на полицията в Бургас, след като в опит да се спаси е скочило във водата. Незабавно е потърсено съдействие от директора на Зоопарк Бургас, който се е включил в спасителната акция късно вечерта. Сръндакът е бил хоспитализиран, а тежките му рани – обработени.В продължение на два дни животното е било под непрекъснато наблюдение и специализирани грижи в бургаския зоопарк. Благодарение на бързата реакция и денонощната работа на специалистите, състоянието му се е подобрило значително и той бързо е възвърнал силите си.След успешното лечение сръндакът вече е освободен в природен резерват в района на Аркутино, в присъствието на експерти, които са проследили адаптацията му обратно в дивата природа.