Община Бургас съобщава, че днес и утре в часовия диапазон от 10:30 часа до 16:30 часа, ще се извършват строително-монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 /гр. Бургас – гр. Варна/ в района на пътен възел "Сарафово“ и пътен възел "Каблешково“, в посока на движение от гр. Поморие към гр. Бургас.Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация.Община Бургас призовава водачите на ППС да се съобразяват с въведената организация на движение и да спазват правилата за движение в участъка.