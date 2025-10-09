ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Въвеждат временна организация на движението по пътя Бургас – Варна
Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация. Община Бургас призовава водачите да се съобразяват с въведената организация и да спазват правилата за движение в участъка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
От днес затварят за седмица част от още една бургаска улица
06:30 / 09.10.2025
От днес въвеждат временна организация на движението на тази улица...
05:00 / 09.10.2025
Неприятности за 20-годишен бургазлия
17:23 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бурга...
15:57 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета