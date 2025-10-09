Новини
Въвеждат временна организация на движението по пътя Бургас – Варна
05:55
Община Бургас съобщи, че днес и утре в часовия диапазон от 09:00 часа до 16:00 часа, ще се извършват строително - монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 - Бургас – гр. Варна, в района на пътен възел "Сарафово“ и пътен възел "Каблешково“, в посока на движение от Бургас към Поморие.

Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация. Община Бургас призовава водачите да се съобразяват с въведената организация и да спазват правилата за движение в участъка.








