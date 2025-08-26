Новини
Въвеждат временна организация на движението по тази бургаска улица
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:00
© Burgas24.bg
Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка по ул. "Одрин“, в участъка от пл. "Трапезица“ до бул. "Сан Стефано“, от 10:00 ч. днес се затваря северното платно, в участъка от ул. "Струма“ до кръговото кръстовище при пл. "Трапезица“.

Въвежда се временна организация на движението, като превозните средства ще се движат двупосочно в южното платно.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, призовават от Община Бургас.








