Въвеждат временна организация на движението по тази бургаска улица

Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка по ул. "Одрин", в участъка от пл. "Трапезица" до бул. "Сан Стефано", от 10:00 ч. днес се затваря северното платно, в участъка от ул. "Струма" до кръговото кръстовище при пл. "Трапезица".



Въвежда се временна организация на движението, като превозните средства ще се движат двупосочно в южното платно.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, призовават от Община Бургас.