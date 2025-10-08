Въвеждат временна организация на движението по ул. "Дебелт"

© Burgas24.bg Община Бургас съобщи, че заради продължаващия ВиК ремонт от 10:00 часа на 09.10.2025г. /четвъртък/ за месец се въвежда временна организация на движението по ул. "Дебелт“. Ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът от ул. "Княз Борис I“ до ул. "Георги С. Раковски“, включително и кръстовището между ул. "Дебелт“ ул. "Княз Борис I“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.