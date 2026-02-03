Въвеждат временна организация на движението в Българово! Вижте подробности
© Burgas24.bg
ул. "Първи май“ (от кръстовище с ул. "Витоша“ до участъка след кръстовище с ул. "Шейново“);
ул. "Шейново“ (от кръстовище с ул. "Шипка“, 60 м след кръстовище с ул. "Първи май“);
ул. "Стойно Чолаков“ (от кръстовище с ул. "Н. Вапцаров“ до кръстовище с ул. "Първи май“);
ул. "Опълченска“ (от кръстовище с ул. "Първи май“ до края (пресечка с безименна улица);
ул. "Ернст Телман“ (от кръстовище с ул. "Девети септември“ до края);
ул. "Стефан Караджа“ (ляво и дясно по 80 м от кръстовище с ул. "Ернст Телман“);
ул. "Девети септември“ (от кръстовище с ул. "Първи май“ до кръстовище с ул. "Стефан Караджа“);
ул. "Г. Димитров“ (от пресечка с ул. "Стефан Караджа“ до края);
ул. "Кунчо Кунчев" (от кръстовище с ул. "Опълченска“ до кръстовище с ул. "Девети септември")
ул. "Плиска“.
Още от категорията
/
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
17:11
Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
15:11
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
12:46
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
Собственик на ресторант в Бургас: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.