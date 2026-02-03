Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Във връзка с продължаването на строителните дейности за обект: "Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от град Българово, община Бургас“ от 10:00 ч. на утре - 04 февруари поетапно ще бъдат затваряни за движение на автомобили следните улици:

ул. "Първи май“ (от кръстовище с ул. "Витоша“ до участъка след кръстовище с ул. "Шейново“);

ул. "Шейново“ (от кръстовище с ул. "Шипка“, 60 м след кръстовище с ул. "Първи май“);

ул. "Стойно Чолаков“ (от кръстовище с ул. "Н. Вапцаров“ до кръстовище с ул. "Първи май“);

ул. "Опълченска“ (от кръстовище с ул. "Първи май“ до края (пресечка с безименна улица);

ул. "Ернст Телман“ (от кръстовище с ул. "Девети септември“ до края);

ул. "Стефан Караджа“ (ляво и дясно по 80 м от кръстовище с ул. "Ернст Телман“);

ул. "Девети септември“ (от кръстовище с ул. "Първи май“ до кръстовище с ул. "Стефан Караджа“);

ул. "Г. Димитров“ (от пресечка с ул. "Стефан Караджа“ до края);

ул. "Кунчо Кунчев" (от кръстовище с ул. "Опълченска“ до кръстовище с ул. "Девети септември")

ул. "Плиска“.