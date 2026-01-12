Във връзка с монтаж на кулокран за изграждане на смесена сграда на мястото на бивш магазин "Пикадили“ в ж.к. "Изгрев“, в три поредни дни - 13, 14 и 15 януари 2026 г., в часовете от 8:00 до 17:00 часа, се затваря за движение на превозни средства улицата пред имота.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, призовават от Община Бургас.