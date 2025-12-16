Възложиха изготвяне на проект за водоснабдяване на "Остриците"
Това стана възможно след като по-рано тази година Общинският съвет одобри предложения от местната администрация нов Подробен устройствен план за улична регулация за Остриците.
За да не губи време, Община Бургас изработи предпроектно проучване за водоснабдяването на двете селищни образувания.
На тяхна база вече е подготвено техническото задание. След проектирането на водопровода ще започне и неговото поетапно изпълнение.
В последните години районът на Остриците е изключително атрактивен не само като вилна зона, но и много хора предпочитат да живеят там постоянно.
