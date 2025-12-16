Община Бургас възложи изготвянето на идеен проект с парцеларен план за водоснабдяване в селищните образувания "Острица 1“ и "Острица 2“ в землищата на кв. "Банево“ и с. Миролюбово.Това стана възможно след като по-рано тази година Общинският съвет одобри предложения от местната администрация нов Подробен устройствен план за улична регулация за Остриците.За да не губи време, Община Бургас изработи предпроектно проучване за водоснабдяването на двете селищни образувания.На тяхна база вече е подготвено техническото задание. След проектирането на водопровода ще започне и неговото поетапно изпълнение.В последните години районът на Остриците е изключително атрактивен не само като вилна зона, но и много хора предпочитат да живеят там постоянно.