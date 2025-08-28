Новини
Възможни са промени в графика на автобусите в Бургас в неделя
Автор: Екип Burgas24.bg 17:20
© Burgas24.bg
На 31 август 2025 г. през Бургас ще премине Международната колоездачна обиколка на България. Финалът на първия етап от седемдесет и второто издание на състезанието ще бъде поставен на пл. "Атанас Сиреков“, пред сградата на Общината.

Официалният старт на първия етап ще бъде даден в гр. Приморско,  а  маршрутът, по който ще се движат състезателите е следният: Приморско – Път I-9 – Пътен възел "Юг“ – Бул. "Захари Стоянов“ – кв. "Горно Езерово“ – Братово – Трояново – Айтос - Път I-6 – кв. Ветрен – Бул. "Стефан Стамболов“ – Бул. "Сан Стефано“ – Ул. "Христо Ботев“ -  Ул. "Цар Петър“ – Бул. "Иван Вазов“ – Ул. "Александровска“. 

Очаква се преминаването през пътен възел Юг да бъде около 15:30 ч., а влизането на територията на гр. Бургас от кв. Ветрен – около 17:00 ч., като финалът е планиран за 17:40 пред Община Бургас. 

По време на преминаване на колоната, с цел осигуряване на безопасност, поетапно ще бъде спирано движението на автомобили.

Пътниците трябва да имат предвид, че в интервала от 15:30 до 18:30 графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици ще бъде нарушен.








