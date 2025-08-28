ЗАРЕЖДАНЕ...
Възможни са промени в графика на автобусите в Бургас в неделя
Официалният старт на първия етап ще бъде даден в гр. Приморско, а маршрутът, по който ще се движат състезателите е следният: Приморско – Път I-9 – Пътен възел "Юг“ – Бул. "Захари Стоянов“ – кв. "Горно Езерово“ – Братово – Трояново – Айтос - Път I-6 – кв. Ветрен – Бул. "Стефан Стамболов“ – Бул. "Сан Стефано“ – Ул. "Христо Ботев“ - Ул. "Цар Петър“ – Бул. "Иван Вазов“ – Ул. "Александровска“.
Очаква се преминаването през пътен възел Юг да бъде около 15:30 ч., а влизането на територията на гр. Бургас от кв. Ветрен – около 17:00 ч., като финалът е планиран за 17:40 пред Община Бургас.
По време на преминаване на колоната, с цел осигуряване на безопасност, поетапно ще бъде спирано движението на автомобили.
Пътниците трябва да имат предвид, че в интервала от 15:30 до 18:30 графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици ще бъде нарушен.
