© Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос, научи "Burgas24.bg".



Инцидентът се е разиграл в петък в района на село Черна могила.



Управляваният от 71-годишния мъж автомобил БМВ се блъска в крайпътен скат и се преобръща по таван. Пострадалият е с множество фрактури на ребра, прешлени и челюст, като е настанен за лечение в болница.



Към момента има опасност за живота му.