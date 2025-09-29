ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
Инцидентът се е разиграл в петък в района на село Черна могила.
Управляваният от 71-годишния мъж автомобил БМВ се блъска в крайпътен скат и се преобръща по таван. Пострадалият е с множество фрактури на ребра, прешлени и челюст, като е настанен за лечение в болница.
Към момента има опасност за живота му.
