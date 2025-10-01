Възрастен мъж колабира в сърцето на Несебър, линейка-няма

© Илюстративна снимка В сърцето на Несебър, пред самата здравна къща, възрастен мъж – около 70-годишен – падна на земята, след като му прилоша. Случката потресе очевидците, но още по-шокираща е липсата на адекватна реакция от институциите.



"Звъняхме три пъти на спешния телефон, всеки път ни обещават екип, но линейка няма! А човекът лежи и страда пред очите ни!“, разказа възмутена жена, станала свидетел на инцидента.



Още по-скандално – нито един лекар от самата здравна къща не излезе, за да помогне. "Това е престъпно бездействие – имаме лекари на два метра разстояние, но никой не мръдна!“, заяви друг очевидец.



Несебърчани са категорични: общината харчи средства всяка година за алеи, цветя и паркове, но за линейки и спешна помощ няма нито ресурс, нито политическа воля. "Красивите градинки няма да спасят човешки живот“, казват жителите.



Въпросите, които никой не иска да чуе:



-Къде са линейките на Несебър и защо винаги "няма свободни“?



-Защо спешната помощ в града е оставена в такова състояние?



-Докога ще се наливат пари в фасади и паркове, а здравето ще остава на заден план?



-Къде е Министерството на здравеопазването и защо допуска подобни трагедии?



"Днес е този човек, утре може да съм аз, вие или нашите родители. Това бездействие убива!“, заяви възмутен мъж, оказал се сред очевидците.



Докога ще продължава това безхаберие? Жителите на Несебър настояват за реални действия и работеща спешна помощ. Защото животът не може да чака.