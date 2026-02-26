60-годишен пешеходец е в болница, след като бе блъснат от 74-годишен шофьор в Бургас, научиИнцидентът е станал малко след 19:00 ч. вчера в ж.к. "Лазур" на пешеходната пътека до бл. 55.По-възрастният мъж отнема предимството и блъска по-младия.В следствие на инцидента пострадалият е със счупвания на две места - на дясната подбедрица и раменната става.За щастие, мъжът е без опасност за живота и продължава да се възстановява в лечебно заведение.