Възрастен мъж потроши друг на пешеходна пътека в ж.к. "Лазур"
Инцидентът е станал малко след 19:00 ч. вчера в ж.к. "Лазур" на пешеходната пътека до бл. 55.
По-възрастният мъж отнема предимството и блъска по-младия.
В следствие на инцидента пострадалият е със счупвания на две места - на дясната подбедрица и раменната става.
За щастие, мъжът е без опасност за живота и продължава да се възстановява в лечебно заведение.
