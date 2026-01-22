Сподели close
Възрастен мъж загуби живота си след фатален инцидент на кръстовището между селата Драганци и Житосвят и Драганци-Карнобат, разбра ФОКУС.

82-годишният карнобатлия губи контрол върху управлявания от него автомобил и се блъска в изградения предпазен остров.

За съжаление, той загива на място.

Леко пострадала е 79-годишната му съпруга, пътуващата на предната дясна седалка.

Тя е прегледана от екип на "Спешна помощ" - Карнобат.

В последствие е освободена за домашно лечение.