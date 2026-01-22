Възрастен мъж загина след самостоятелен инцидент на пътя край Карнобат
82-годишният карнобатлия губи контрол върху управлявания от него автомобил и се блъска в изградения предпазен остров.
За съжаление, той загива на място.
Леко пострадала е 79-годишната му съпруга, пътуващата на предната дясна седалка.
Тя е прегледана от екип на "Спешна помощ" - Карнобат.
В последствие е освободена за домашно лечение.
