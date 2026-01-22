Възрастен мъж загуби живота си след фатален инцидент на кръстовището между селата Драганци и Житосвят и Драганци-Карнобат, разбра ФОКУС.82-годишният карнобатлия губи контрол върху управлявания от него автомобил и се блъска в изградения предпазен остров.За съжаление, той загива на място.Леко пострадала е 79-годишната му съпруга, пътуващата на предната дясна седалка.Тя е прегледана от екип на "Спешна помощ" - Карнобат.В последствие е освободена за домашно лечение.