Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
78-годишна жена е в болница, с опасност за живота след инцидент в Бургас, научи "Burgas24.bg".

Вчера по обяд тя е блъсната от лек автомобил, движещ се на заден ход в района на ул "Чаталджа".

Колата е била управлявана от 50-годишен бургазлия.

Пострадалата е с фрактури на черепа в лицевата част и тила.

От полицията не уточняват дали провинилият се шофьор е употребявал алкохол или наркотици преди инцидента.