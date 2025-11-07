Възрастна пешеходка е с опасност за живота след инцидент в Бургас
Вчера по обяд тя е блъсната от лек автомобил, движещ се на заден ход в района на ул "Чаталджа".
Колата е била управлявана от 50-годишен бургазлия.
Пострадалата е с фрактури на черепа в лицевата част и тила.
От полицията не уточняват дали провинилият се шофьор е употребявал алкохол или наркотици преди инцидента.
Кола горя в "Лазур"
